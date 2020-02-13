رجاء الجداوي: عادل إمام أخرجني من دور الفتاة الأرستقراطية

استكملت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي حديثها عن مسيرتها الفنية، وذلك من خلال ندوتها التكريمية في مهرجان أسوان لأفلام المرأة، التي أقيمت بحضور الناقدة السينمائية ماجدة موريس، مدير المهرجان، والكاتب الصحفي حسن أبو العلا.

صرحت رجاء عن كيفية خروجها من دور الفتاة الأرستقراطية قائلة: "ظللت حبيسة شخصية الفتاة الأرستقراطية إلى أن شاركت في مسلسل أحلام الفتى الطائر مع النجم الكبير عادل إمام وقدمت الزوجة الخائنة الشريرة، وصدمت من رد فعل الجمهور، لأنه كرهني بسبب الشخصية وقررت البعد عن تقديم مثل هذه الشخصيات، ولكن عرض عليّ المشاركة في "أوان الورد" ورفضت وجسدت

الشخصية كوثر العسال، وتحولت وقتها لشخص جديد وبمرور الوقت تنوعت الأدوار التي أقدمها".

تابعت قائلة: "أنا قدمت شخصية الأم في سن صغيرة رغم بعد النجوم عن ذلك لأني لا أرى عيبًا في هذا الأمر، وكنت أبحث عن التنوع، وتمنيت أن أكون سناء جميل في فيلم "بداية ونهاية"، لأني أحببت شخصية نفيسة، وكذلك أحب شخصيات النجمة سهير البابلي".

استكملت رجاء حديثها قائلة: أنا أداة في يد المخرج لأحول الشخصية إلي مشاعر يراها الجمهور وأحترم جميع المخرجين الذين

عملت معهم وتعلمت منهم الالتزام، ولا أمانع كذلك في العمل مع شباب المخرجين، وأصعب المخرجين الذين عملت معهم كان المخرج الكبير نور الدمرداش لأنه صعب المراس، وأنا متصالحة جدًا مع سني ولا أجد عيبًا في تجسيد أي شخصية، ولذلك قدمت الأم والجدة أمام العديد من الفنانات، وبدأت العمل في المسرح بشكل احترافي مع الزعيم عادل إمام في مسرحيتي الواد سيد الشغال والزعيم، بعد عملي مع فرقة تحية كاريوكا وفايز حلاوة، وفي هذا التوقيت كان تركيزي الكامل في الفن، واعتزلت مجال الأزياء بعد زيادة وزني عقب إصابتي بالغدة الدرقية، وعلمني عادل إمام طوال 20 عامًا احترام نفسي وتقدير وحب الجمهور، وتعلمت على يده ما هو المسرح وله الفضل الأكبر هو وسمير خفاجة في مسيرتي الفنية.

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