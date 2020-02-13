وصرحت الفنانة رجاء الجداوي عن بعض كواليس عملها مع الفنانة الكبيرة فاتن حمامة وسيدة المسرح سميحة أيوب، وذلك أثناء ندوة تكريمها في مهرجان أسوان لأفلام المرأة.
واستكملت رجاء حديثها قائلة: في أول يوم تصوير من فيلم "دعاء الكروان"، ذهبت للنجمة الكبيرة فاتن حمامة غرفة المكياج ودخلت دون استئذان وطالبتني بالخروج من الغرفةوطرق الباب وتعلمت في هذا العمل حب الالتزام وكيفية التعامل مع المحيطين بي ويومها قررت أن أفكر في كيفية فرض الاحترام علي الآخر من خلال تعاملي معهم.
وتابعت حديثها عنهما قائلة:" من فاتن حمامة وسميحة أيوب الالتزام والتمثيل وتعلمت من أشرف عبدالغفور اللغة العربية وعندما عملت في مسلسل العائلة مع الفنان محمود مرسي نسيت اللغة العربية ولكنه ساعدها وحفزها ووقف بجانبها طوال فترة التصوير لأنه كان يحبها كثيرا".
وعبرت الفنانة رجاء الجداوي، عن سعادتها البالغة بتكريمها خلال افتتاح مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة، مشيرة إلى أنه أمر يدعو للفخر لتكريمها من مهرجان ببلدها، لافتة إلا أنها عندما تلقت خبر الجائزة شعرت بنجاح كبير وتتويج لما قدمته في مسيرتها.
كانت هذه تفاصيل خبر رجاء الجداوي في ندوة تكريمها في مهرجان أسوان: فاتن حمامة علمتني حب الإلتزام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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