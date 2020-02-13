رجاء الجداوي في ندوة تكريمها في مهرجان أسوان: فاتن حمامة علمتني حب الإلتزام

وصرحت الفنانة رجاء الجداوي عن بعض كواليس عملها مع الفنانة الكبيرة فاتن حمامة وسيدة المسرح سميحة أيوب، وذلك أثناء ندوة تكريمها في مهرجان أسوان لأفلام المرأة.

واستكملت رجاء حديثها قائلة: في أول يوم تصوير من فيلم "دعاء الكروان"، ذهبت للنجمة الكبيرة فاتن حمامة غرفة المكياج ودخلت دون استئذان وطالبتني بالخروج من الغرفة

وطرق الباب وتعلمت في هذا العمل حب الالتزام وكيفية التعامل مع المحيطين بي ويومها قررت أن أفكر في كيفية فرض الاحترام علي الآخر من خلال تعاملي معهم.

وتابعت حديثها عنهما قائلة:" من فاتن حمامة وسميحة أيوب الالتزام والتمثيل وتعلمت من أشرف عبد

الغفور اللغة العربية وعندما عملت في مسلسل العائلة مع الفنان محمود مرسي نسيت اللغة العربية ولكنه ساعدها وحفزها ووقف بجانبها طوال فترة التصوير لأنه كان يحبها كثيرا".

وعبرت الفنانة رجاء الجداوي، عن سعادتها البالغة بتكريمها خلال افتتاح مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة، مشيرة إلى أنه أمر يدعو للفخر لتكريمها من مهرجان ببلدها، لافتة إلا أنها عندما تلقت خبر الجائزة شعرت بنجاح كبير وتتويج لما قدمته في مسيرتها.

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