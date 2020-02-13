ميرنا وليد - بيروت - وجه الممثل المصري ​خالد النبوي​ رسالة إلى كل من إطمأن على صحته، على إثر الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخراً، ودخل على إثرها إلى المستشفى وأجرى عملية تركيب دعامة دوائية ناجحة في الشريان التاجي الخلفي.

وكتب عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي قائلاً: "الحمد لله حتى يرضى.. الجمهور الحبيب الصديق، أساتذتي العظماء..أصدقائي.. زملائي الأعزاء الغاليين قوي، التعبير عما أشعر به تجاه محبتكم الغالية مستحيل.. اللي عارفه إن الأزمة هانت بحضوركم وقربكم.. دمتم قريبين يا أحباب.. الحمد لله أنا بخير.. عمر الشقي بقي.. ولسه تراللي وعايز أمثل".

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كانت هذه تفاصيل خبر التعليق الأول لـ خالد النبوي بعد وعكته الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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