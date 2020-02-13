كارول سماحة تكشف عن إعجاب زوجها بها عندما كانت مرتبطة وهكذا أصبحا متزوجين

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الفنانة اللبنانية ​كارول سماحة​ عن تفاصيل لقائها الأول بزوجها رجل الأعمال المصري ​وليد مصطفى​، وكيف تطورت علاقتهما إلى أن وصلت للزواج، مشيرةً إلى أن مصطفى أُعجب بها من النظرة الاولى خلال لقائهما لأول مرة عام 2007 في حفل بالساحل الشمالي لكنها كانت مرتبطة في ذلك الوقت، وبقيا على علاقة صداقة ويلتقيا مرة أو مرتين خلال العام.

وأضافت، أن مصطفى تقدم لخطوبتها أثناء تواجدهما معا في لندن، وسردت تفاصيل كيف فاجأها بطلبه، قائلةً أنه انطفأت الأنوار الساعة 12 مساء، وقدم لها كيك ووضع خاتم الخطبة داخل المشروب الخاص بها على خلفية أغنيتها "أول ما قابلتك".

ولم تخفي سماحة حقيقة ان قرار زواجها من رجل عربي لم يكن سهلاً لأنها كانت دائما تميل إلى الزواج من شخص أجنبي أو أروربي لأنهم أكثر تفهما للمرأة وحقوقها، لكنها لم تجد هذه التخوفات في شخصية زوجها الذي جمعتهما سويا علاقة صداقة طويلة قبل الزواج.

وعن زواجها من رجل مصري وليس لبنانياً، قالت كارول إن الرجل اللبناني متطلب كثيرا، و"متدلع" ويرغب في الكمال دائما داخل منزله ما يجعل الحياة معه أمرا متعبا.