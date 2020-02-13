زوج مها محمد يهاجم صالح الجسمي-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - هاجم رجل الأعمال الأردني ​محمد عادل​، زوج الفنانة الكويتية ​مها محمد​ الإعلامي الإماراتي ​صالح الجسمي​، وذلك بعد مهاجمة الأخير لمحمد على خلفية دفاعها عن الممثلة المغربية مريم حسين، بسبب خلاف الاخيرة مع الجسمي والذي أدى إلى سجنها 10 أيام وأفرج عنها لاحقاً.

وتداول رواد ومتابعو مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لعادل قال فيه للجسمي:"تدعي المثالية ومع ذلك تقول إن أولادي جايين من الشارع".

وأضاف: "كيف تطلع على الملأ وتتلفظ بمصطلحات خارجة يعف اللسان عن ذكرها، متسائلا عن ردة فعله إذا جاء له أحد أولاده وسأله عن معنى الكلمة التي يقولها"؟

وكان الجسمي وصف محمد بـ "أم حلق" و"شيميل"، ووجه لها رسالة قال فيها: "سدي نيعك فيما لا يعنيك"!

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