إبنة نانسي عجرم تشعل السوشال ميديا بطرافتها-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أشعلت إيلا إبنة الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ السوشال ميديا، بعد تداول مقطع فيديو لها كانت نشرته عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيه وهي تقلد إحدى الشخصيات في أحد الأعمال.

وبدت إيلا في الفيديو جالسة على الأرض وبكمية كبيرة من احمر الشفاه على شفتيها وخارجهما باللون الاحمر، وراحت تقلد مشهداً تمثيلياً كوميدياً ببراءة وبراعة، وكانت في غاية الطرافة.

وتفاعل المتابعون مع الفيديو بشكل كبير، إذ أثنوا على طرافتها وجمالها.

ومن ناحية أخرى، كانت إحتفلت عجرم بالسنة الأولى لعيد إبنتها الثالثة ليا، بعد ميلا وإيلا. ونشرت نانسي عجرم صورتين عبر حساباتها الخاصة وعلّقت عليهما قائلة "نجمتي الصغيرة أصبح عمرها سنة واحدة".

وظهرت إبنتها ليا في غرفة زينتها نانسي بالبالونات الذهبية والفضية والغيوم، وفي صورة ثانية أطلت إبنتها تأكل قالباً كبيراً من الحلوى.

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