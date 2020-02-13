ميرنا وليد - بيروت - أشاد الشاعر اللبناني ​أحمد ماضي​ بالفنانة اللبنانية ​نجوى كرم​ عبر مقابلة أجراها معه موقع الخليج 365 خلال العرض الاول لفيلم "يوم ايه يوم لأ" وتكلم فيها عن تواضع كرم بعد ان تعامل معها وقال : "حبيبة قلبي نجوى ولما تعرفت عليها افتخرت اني بعرفها" كما كشف عن تعاون جديد سيجمعهما قريباً لكن لم يكشف متى سيبصر هذا العمل النور.

وسرعان ما انتشرت المقابلة المصورة لترد نجوى عبر حسابها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي كاتبة : وأنا شرفني التعامل معك... الله يوفقك على طول

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد أن أشاد أحمد ماضي بها عبر موقع الخليج 365 ... نجوى كرم ترد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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