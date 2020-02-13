ميرنا وليد - بيروت - يطرح موقع " الفن " سؤالاً أسبوعياً على قرائه، على حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، بغية معرفة رأي الجمهور.

سؤال الإستفتاء للاسبوع الماضي هو : هل تفضلون ثنائية ​زياد برجي​ مع ​داليدا خليل​ أو ثنائية زياد برجي مع ​باميلا الكيك​؟

وبعد اسبوع من التصويت حصلت ثنائية زياد مع داليدا 57% من الاصوات بينما حصلت ثنائية زياد وباميلا على 43%.

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كانت هذه تفاصيل خبر ثنائية زياد برجي مع داليدا خليل تتفوق على ثنائيته مع باميلا الكيك بحسب إستفتاء موقع الخليج 365 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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