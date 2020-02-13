رجاء الجداوي تكشف عن تسبب تحية كاريوكا في طلاق والديها

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة المصرية ​رجاء الجداوي​ عن أن خالتها الراقصة المصرية ​تحية كاريوكا​ كانت السبب في إنفصال والديها منذ أن كان عمرها ٣ سنوات.

وعلى هامش الندوة التي أقيمت لتكريمها ضمن فعاليات مهرجان أسوان لسينما المرأة، قالت الجداوي أن السبب يرجع إلى دخول تحية كاريوكا المجال الفني، ولذلك شعرت بالذنب وتولت هي تربيتها.

وأضافت أنها انتقلت من الطبقة المتوسطة إلى الطبقة الأرستقراطية، ورُبيت على يد مربية إيطالية، وانضمت لمدرسة داخلية لمدة ١١ عاما، وكانت كاريوكا رافضة دخولها مجال التمثيل لذا قاطعتها بعد مشاركتها في "دعاء الكروان".

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