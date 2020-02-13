مهرجان الجونة يعلن موعد انطلاق دورته الرابعة

ميرنا وليد - بيروت - أعلن ​مهرجان الجونة السینمائي​ عن موعد انعقاد دورته الرابعة، وقد تم تحديد التاريخ بین 24 سبتمبر/أیلول حتى 2 أكتوبر/تشرین الأول 2020 . وستقام أنشطة منصة الجونة السینمائیة ما بین 26 سبتمبر/أیلول وحتى 1 أكتوبر/تشرین الأول 2020 . وحدد المهرجان موعد استقباله طلبات تقدیم الأفلام من كل الأنواع السینمائیة الطویلة والقصیرة في الفترة ما بین 1 مارس/آذار وحتى 15 یولیو/تموز2020

یذكر أن الدورة الثالثة للمهرجان قد جذبت 740 سینمائیًا، ما بین صناع أفلام وموزعین ووكلاء مبیعات، إضافة إلى 750 مشارك معتمد من الصحافة العالمیة والإقلیمیة والمحلیة. وسُجل عدد التذاكر المحجوزة 33000 تذكرة، وعرض خلال مدة انعقادها 83 فیلمًا تمثل 44 دولة، وبلغت قیمة جوائز الأفلام الفائزة حوالي 220 ألف دولار أمریكي في جمیع أقسام المسابقات.

أضحى المهرجان وبسبب النجاح الاستثنائي لدوراته السابقة، موضع ثقة صناع الأفلام فقد وقع المهرجان مذكرة تفاهم مع الیونیسف من أجل دعم حقوق الأطفال المهمشین في مصر والمنطقة بأكملها، إیمانًا بقوة السینما في إحداث التغییر الإیجابي لحیاة ملایین الأطفال. كما تم توقیع اتفاق شراكة مع إیفتا لتسلیط الضوء على قضایا اللاجئین وأصواتهم في صناعة السینما.

وكان المهرجان قد استضاف لجان تحكیم ( فیبریسي) و(نیتباك) ، كما عقد شراكة ناجحة مع المنظمة الإیطالیة غیر الحكومیة الـ"كونترولوتشي" بالتعاون مع السفارة الإیطالیة في القاهرة. تضمنت الشراكة عرض أفلام إیطالیة ومشاركة 4 من المخرجین الإیطالیین في المهرجان.

الجدیر بالذكر أن 5 أفلام شاركت في الدورة الثالثة للمهرجان، حصلت على 11 ترشیحًا لجوائز الأكادیمیة الـ92 .