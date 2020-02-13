ميرنا وليد - بيروت - في مسيرة الشاعر اللبناني ​أحمد ماضي​، أغنيات عديدة نالت شهرة واسعة في الوسط الفني وحققت النجاحات.

وفي مقابلة له عبر موقع الخليج 365 تحدث عن الكثير من المواضيع، منها عما إذا كانت هناك إمكانية للصلح بينه وبين الفنانة اللبنانية ​إليسا​.

أحمد تحدث عن تحضيره لأغنية للفنانة اللبنانية نانسي عجرم، من ألحان الفنان اللبناني ​زياد برجي​.

وتطرق للحديث عن خلافاته مع الفنانين، مبرراً ذلك من وجهة نظره.

كما تطرق للحديث عن عمل يحضره مع زياد برجي للفنانة اللبنانية ​نوال الزغبي​، وأشاد أيضاً بالفنانة اللبنانية نجوى كرم.

وأيضاً تحدث أحمد عن علاقة الصداقة بينه وبين زياد برجي، وختم اللقاء بالكشف عن تعاملاته الجديدة.

يذكر أن الشاعر أحمد ماضي كتب كلمات أغنية "أنا وياك" للفنان زياد برجي، وهي الأغنية الخاصة بفيلم "يوم إيه يوم لأ" من بطولة زياد برجي و​باميلا الكيك​ و​هشام حداد​ و​ميا سعيد​، تأليف رافي وهبي وإخراج ​نبيل لبس​.

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو-هكذا وصف أحمد ماضي نجوى كرم..وهل سيتم الصلح مع إليسا؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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