خاص بالفيديو-ماريتا الحلاني تكشف عن نصيحة إليسا وعاصي الحلاني لها

ميرنا وليد - بيروت - تسير الفنانة اللبنانية ​ماريتا الحلاني​ بخطى ثابتة في مجال الفن، فبين صوتها الجميل وإطلالتها الناعمة، إستطاعت أن تحظى بجماهيرية لافتة.

ومؤخراً وخلال لقائنا بها في كواليس تصوير كليب أغنيتها الجديدة، أجرينا معها هذه المقابلة التي تحدثنا فيها عن الكثير من المواضيع، بينها ونظراً لعمرها الصغير، إذا كانت إحتفلت بعيد ميلادها الـ23 مؤخراً، كيف تعيش عالم الشهرة والأضواء؟ وكيف ستعمل على المحافظة على نجاحها في المستقبل؟

وبعد كشفها سابقاً عن حبّها الكبير للفنانة اللبنانية ​إليسا​، كشفت لنا ماريتا عن النصيحة التي تلقتها منها، والتي هي النصيحة نفسها التي قالها لها والدها الفنان اللبناني ​عاصي الحلاني​، بحسب ما أشارت.

وعلّقت ماريتا على الإنتقادات والجدل اللذين أثيرا بسبب تفاعل النجوم عبر تطبيق TIKTOK، وهل من الممكن ان تحترف التقليد أو التمثيل؟

كل هذه المواضيع تجدون الإجابة عليها في الفيديو المرفق.

ويشار إلى أنه سنعرض لكم قريباً تقريراً من كواليس كليب أغنية ماريتا الجديدة.



