ميرنا وليد - بيروت - موجز الفن هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية خاص- رامي عياش يعود لتصوير مشاهده في مسلسل نادين نسيب نجيم وقصي خولي خلال أيام سلاف فواخرجي تكشف عن تسجيل صوتي نادر بينها وبين نادية لطفي زوج أحلام يفاجئها بعيد ميلادها- بالفيديو خاص- "الفن" يكشف تفاصيل شخصية غادة عادل في مسلسل "ليالينا" سميرة سعيد تثير الجدل برقصها وعزفها على الدف.. بالفيديو خاص الفن- هذا ما سيجمع أدهم نابلسي بـ معتصم النهار وريتا حايك

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كانت هذه تفاصيل خبر موجز "الفن": هذا ما سيجمع معتصم النهار وريتا حايك بـ أدهم نابلسي.. ورامي عياش ضيف نادين نسيب نجيم وقصي خولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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