ميرنا وليد - بيروت - تعاون خبير الموضة ​إيليو مسلّم​ بالسنوات الأخيرة مع كبار الممثلين اللبنانيين والسوريين والمصريين، وأيضاً اهتم بإطلالات عديدة لبعض الفنانين، نذكر منهم ناصيف زيتون.

وخلال مسلسلات شهر رمضان كان قد تعاون إيليو مع الممثلين ​عابد فهد​ و​معتصم النهار​ و​قصي خولي​ و​باسل خياط​، فكان رائداً في مجال إختيار الأزياء المناسبة لأدوار الممثلين المذكورين في أعمالهم.

وفي هذا اللقاء مع موقعنا يكشف إيليو بعض تفاصيل هذه التعاونات، ويتحدث حصرياً لموقع الفن عن إطلالات هؤلاء الممثلين بأعمالهم المقبلة القريبة.

تفاصيل ما قاله إيليو تتابعونها في الفيديو المرفق.

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- إيليو مسلّم يكشف أسرار إطلالات عابد فهد ومعتصم النهار وباسل خياط المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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