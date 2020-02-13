ليال الإختيار حضور ملفت وتطور بالإطلالات نحو الأفضل

ميرنا وليد - بيروت - أطلّت الإعلامية اللبنانية ​ليال الإختيار​ بجلسة تصوير جديدة مع المصوّر ميشال عرية، في بيروت، حيث اختارت ٤ إطلالات مختلفة بالتعاون مع الستايلست كارول بو خالد، تنوعت بين الكلاسيكية والعصرية غير التقليدية.

وتمكنت ليال من خلال هذه الصور أن تلفت الانظار وتثير الإعجاب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقد لاحظنا أنّ ليال تقدم نفسها بشكل جديد ومميز، ويمكننا أن نجزم أنها تغيرت نحو الأفضل، حيث باتت تقدم نفسها أكثر كما يجب كإعلامية نجمة تطل على التلفزيون وتحقق حضوراً لافتاً جداً.

فليال شابة مثقفة وحضورها ملفت على الشاشة، وحوارها رصين ومختلف، والآن بدأت تعتني بإطلالاتها وتظهر بالشكل الصحيح، لذا نقول لها برافو.

نذكر أنّ ليال تطل بحلقات سياسية واجتماعية خاصة عبر الـLbci أسبوعياً بعد الأخبار، كما عبر (نهاركن سعيد).

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