تكريم رجاء الجداوي ونيللي كريم بمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة.. ونادية لطفي وماجدة الصباحي حاضرتان

ميرنا وليد - بيروت - أُقيم أمس الإثنين حفل إفتتاح فعاليات ​مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة​ بدورته الرابعة، وحضره عدد كبير من نجوم الفن منهم بشرى، ​ناهد السباعي​، ​جومانا مراد​ و​رانيا يوسف​.

قدمت الإعلامية جاسمين طه زكي الحفل، الذي بدأ بالسلام الجمهوري، وعرض بعده برومو للأفلام المشاركة في دورة هذا العام، التي تستمر حتى يوم 15 شباط/فبراير الحالي، ثم إستُعرضت لجان تحكيم المهرجان وفعالياته.

وأهدت إدارة المهرجان دورة هذا العام للممثلتين المصريتين الراحلتين ​نادية لطفي​ و​ماجدة الصباحي​، تقديراً لعطائهما الفني الكبير، وكُرّمت في حفل الإفتتاح الممثلتان المصريتان ​نيللي كريم​ و​رجاء الجداوي​.

وأثناء تسلم رجاء الجداوي التكريم، قالت إنها سعيدة في حالة الحب التي رأتها في عين الجمهور، مشيرة إلى أن مشوارها بدأ منذ عام 1959، والآن شعرت أن المجهود الذي بذلته لإسعاد الجمهور لم يضع.

فيما قالت نيللي كريم أثناء تسلمها التكريم إنها فخورة لتكريمها في بلدها، وأضافت أنها حينما تلقت خبر تسلمها الجائزة شعرت بنجاح كبير، بالإضافة لتكريمها إلى جانب مجموعة كبيرة من النجمات.

وبعد الحفل عُرض فيلم "بعلم الوصول"، سيناريو وإخراج هشام صقر، ومن بطولة بسمة، محمد سرحان، بسنت شوقي.



وكان لموقع " الفن" لقاء مع رئيس المهرجان، وعدد من النجوم للحديث عن الدورة الرابعة.

​محمد عبد الخالق​

عبّر السيناريست محمد عبد الخالق، رئيس المهرجان، عن سعادته الكبيرة بإنطلاق الدورة الرابعة للمهرجان، مشيراً إلى أنه كان حريصاً على أن تخرج تلك الدورة بشكل مختلف عن الدورات السابقة، على مستوى الأفلام والندوات والمكرمين، موضحاً أنهم هذا العام قاموا بترجمة نسخ الأفلام المشاركة في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة والتسجيلية والأفلام القصيرة إلى اللغة العربية، لتسهيل فهمها على الجمهور.

كما أوضح أن المهرجان إستحدث جائزة تقديرية في مجال قضايا المرأة، تحمل إسم "جائزة نوت للإنجاز"، مشيراً إلى أنه يتم منحها سنوياً لشخصية كان لها إسهام كبير في مواجهة المشاكل والتحديات التي تواجه المرأة، موضحاً أن هذا العام إختيرت السفيرة ميرفت التلاوي، لتكون أول سيدة تحصل على الجائزة.

وعن تكريمه لنيللي كريم، أكد أنها ممثلة موهوبة، ونموذج للممثلة المتجددة، المغامرة، وقال إنها تسعى دائماً لتقديم أعمال تتسم بروح التجريب، وتابع أن جميع النقاد يعتبرونها موهبة متكاملة.

جومانا مراد

من جهتها، قالت الممثلة السورية جومانا مراد المشاركة كعضو لجنة تحكيم بالمهرجان، إنها سعيدة جداً بتواجدها في الدورة الرابعة كعضو لجنة تحكيم، لافتة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تخوض فيها تجربة التحكيم، منوهة أنها تولت من قبل رئاسة تحكيم مهرجان مسقط السينمائي.

وهنأت نيللي كريم على تكريمها من المهرجان، وقالت إنها ممثلة موهوبة، وتقدم أعمالاً رائعة وتستحق التكريم.

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ناهد السباعي

حرصت الممثلة المصرية ناهد السباعي على التواجد في المهرجان لحضور تكريم والدتها المنتجة المصرية ناهد فريد شوقي، وقالت إنها سعيدة جداً بمهرجان أسوان والتقدم الذي يحققه عاماً بعد الآخر، ولفتت إلى أنها غير مشاركة بأي عمل في المهرجان، ولكنها جاءت لترى تكريم والدتها.

كما حرصت على نهنئة نيللي كريم على التكريم، لافتة إلى أنها ممثلة جميلة ومجتهدة وتستحق التكريم.

من كواليس الحفل

يُعدُّ المهرجان الظهور الاول لبشرى، بعد تعرضها لوعكة صحية خلال الأيام الماضية.

الحفل كان منظماً، وبدأ متأخراً قليلاً عن الموعد المحدد.

غابت وزيرة الثقافةإيناس عبد الدايمعن الحفل، وحضر بدلاً منها خالد عبد الجليل كمستشار لها.