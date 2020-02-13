تراند اليوم : عمرو دياب يتربع علي عرش ” اليوتيوب ” في الشرق الاوسط

تصدر وسم المطرب المصري #عمرو_دياب موقع التواصل الاجتماعي “توتير” عقب ساعات على طرح ألبومه الجديد “سهران”، حيث أثنى من خلاله المتابعون على الأغاني الجديدة لـ “الهضبة”.

وعبر المتابعون بغالبيتهم عن اعجابهم بأغنيات الألبوم الجديد لعمرو دياب، مشيرين إلى أن ألبوماته تزداد جمالا عاما بعد عام، فقال أحد المتابعين: “سنة ورا سنة بتبهرنا أكتر يا هضبة”.

ووصف متابعون أغاني عمرو دياب بـ “الاستثنائية”، فقال أحدهم: “أغاني عمرو دياب استثنائية.. ما فيك تستمع لأغنية جديدة بينزلها وتحسا غريبة عنك.. الزمن تغير والروح عند #الهضبة لساتا نقية”.

كما شكر متابعون عمرو دياب على حالة الحب والبهجة التي ينشرها في كل مرة عند طرحه لأحد ألبوماته، وكان منهم الكاتب والصحافي ابراهيم عيسى الذي قال: “شكرا عمرو دياب فأنت الوحيد الذي يجمع ملايين الشباب على حبك. شكرا عمرو دياب أنك تعطي درسا لنا ولهم في الاخلاص في العمل شكرا عمرو دياب أنه رغم نجاحك الأسطوري لازلت تجتهد وتجدد وتضيف وتبدع وتتقن وتصمم علي استمرار النجاح وتعميقه واتساعه. شكرا عمرو دياب أنك تملأ حياتنا بهجة وحبا”.

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فيما علق متابعون على ألبوم عمرو دياب الجديد بطريقة مضحكة، مشيرين إلى أن عمرو دياب استطاع بألبومه الجديد أن ينسي العالم وباء “كورونا” الذي أصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي، فقال إحدى المتابعات: “عمرو دياب قدر فـ اقل من 24 ساعة يخلصنا من الوباء المنتشر على السوشيال في الفتره الاخيرة”.

وقال آخر: “عمرو دياب دايماً بيجى في وقته”.

من جهتهم عبر متابعون عن إحباطهم من ألبوم “الهضبة” الجديد، حيث وجدوا أن ألبوماته القديمة كانت أجمل وأفضل، فقال أحدهم: “كمحب لـ #عمرو_دياب؛ محبط جدًا من الألبوم الجديد #سهران؛ لحد اللحظة ومنذ 17 سنة يبقى ألبوم #علم_قلبي هو الأفضل والألبوم الجديد هو الأضعف وفعليًا طلعت منه بس ب 3 أغاني!.. وهادا عتب واحد محب”.

وكان عمرو دياب أعلن، مساء أمس، عن طرح ألبومه الجديد “سهران”، في حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا: “أخيراً بعد طول انتظار، حصرياً ألبوم #عمرو_دياب الجديد #سهران إنتاج Nay”.