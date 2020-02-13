زينة تكشف عن تلقيها تهديدا وتسخر من يوم الحب

سخرت الفنانة زينة من هوس الاحتفال بعيد الحب مستعيدة تجربتها القاسية التي لم تعد عليها الا بالويلات.



زينة نشرت صورها من جلسة تصوير جديدة عبر حسابها بموقع إنستقرام وعلقت عليها ساخرة: فلانتين إيه اللي عاوزين تحتفلوا بيه.. أنا آخر مرة حد قالي خلي بالك من نفسك كان بيهددني.

وقد علق البعض على منشور زينة، فاعتبر انها تستعيد سلسلة أزماتها الشخصية مع الممثل أحمد عز ملمحة لتعرضها للتهديد المباشر، خصوصا انها تواجه اليوم قضية جديدة أمام محكمة الأسرة بعد تقدم عز بطلب لنقل التوأمين لمدرسة أخرى مصاريفها الدراسية "أقل" من مدرستهم الحالية..

والبعض الاخر طلب من زينة ان تفتح قلبها من جديد للحب، لان الحياة لا تقف عند تجربة فاشلة.

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