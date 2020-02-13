فن ومشاهير

زينة تكشف عن تلقيها تهديدا وتسخر من يوم الحب

0 نشر
farah.hassan 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

سخرت الفنانة زينة من هوس الاحتفال بعيد الحب مستعيدة تجربتها القاسية التي لم تعد عليها الا بالويلات.


زينة نشرت صورها من جلسة تصوير جديدة عبر حسابها بموقع إنستقرام وعلقت عليها ساخرة: فلانتين إيه اللي عاوزين تحتفلوا بيه.. أنا آخر مرة حد قالي خلي بالك من نفسك كان بيهددني.

 

وقد علق البعض على منشور زينة، فاعتبر انها تستعيد سلسلة أزماتها الشخصية مع الممثل أحمد عز ملمحة لتعرضها للتهديد المباشر، خصوصا انها تواجه اليوم قضية جديدة أمام محكمة الأسرة بعد تقدم عز بطلب لنقل التوأمين لمدرسة أخرى مصاريفها الدراسية "أقل" من مدرستهم الحالية..
والبعض الاخر طلب من زينة ان تفتح قلبها من جديد للحب، لان الحياة لا تقف عند تجربة فاشلة.

Advertisements

 

إقرئي أيضًا:

نجمات عرب تزوجن أوسم الرجال

ليلى السلمان تنفجر في البكاء: "قالولي أنتِ سعودية مغشوشة"

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر زينة تكشف عن تلقيها تهديدا وتسخر من يوم الحب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا