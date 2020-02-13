نجمات عرب تزوجن أوسم الرجال

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اختارت بعض نجمات العالم العربي رجالاً اعتبروا الأكثر وسامة على الإطلاق بسبب صورهم المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي كشفت مدى الوسامة والجاذبية التي يتمتعوا بها.
هذه أبرز صور النجمات اللاتي تزوجن أوسم الرجال:
بعضهن تزوجن من رجال غاية في الوسامة منهن النجمة سيرين عبد النور وزوجها فريد رحمة الذي يتمتع بإطلالة رائعة.
كذلك بالنسبة للنجمة المغربية دنيا بطمة وزوجها رجل الأعمال محمد الترك.
كما أن بعض النجمات اختارن نجوم أيضًا مثل الفنانة السورية كندة علوش التي تزوجت من الفنان عمرو يوسف.
وهو ما تكرر أيضًا مع النجمة اللبنانية نيكول سابا التي تزوجت من الفنان الوسيم يوسف الخال.
وشيرين عبد الوهاب التي تزوجت من النجم حسام حبيب.
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