احلام تكشف حقيقة تعاونها مع الفريق العالمي BTS

تساءل عدد كبير من محبي الفنانة الخليجية الشهيرة أحلام عن حقيقة تقديمها دويتو عالمي مع الفريق الكوري BTS، وأكدت الفنانة الخبر عبر تويتر من خلال ردها على أحد المعجبين؛ حيث سألها عن حقيقة الأمر، وقالت له: نعم أقدم الدويتو قريباً.

وكان الكثيرون قد اندهشوا من الفكرة ذاتها؛ خصوصاً مع اختلاف نوع الموسيقى التي تقدمها وتلك التي يقدمها الفريق الشهير، لكن أحلام قطعت الشائعات بتأكيدها الخبر، ولم تعلن عن موعد تسجيل الأغنية بعد.

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يذكر أن أحلام كانت قد أحيت حفلاً مميزاً خلال الأيام الماضية، وضم الحفل عرضاً استعراضياً ضخماً، وحمل هذا الحفل اسم «ليلة فنانة العرب»؛ حيث كان حفلاً فريداً من نوعه من حيث الديكور وتصميم العرض والملابس وغيرها.

كما طرحت أغنيتها الجديدة بعنوان: «أنا مدري عن الناس»، وهي من كلمات بدر بن عبدالمحسن، وألحان الموسيقار طلال، ومن توزيع يحيى الموجي، وإشراف خالد أبومنذر، ومن المقرر طرح هذا العمل خلال الأيام المقبلة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب وعدد من القنوات الفضائية.

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