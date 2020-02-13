هل تسببت دنيا سمير غانم في انفصال هشام ماجد وشيكو؟

بدأت دنيا سمير غانم، تصوير أول مشاهدها في فيلمها الجديد «تسليم أهالي»، والذي يشاركها بطولته هشام ماجد، وبيومي فؤاد، ودلال عبدالعزيز، وهو من تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي.

يعتبر هذا التعاون السينمائي الأول بين دنيا وهشام، خاصة وأنه العمل الأول لماجد بدون شيكو، وذلك منذ ظهورهما معاً قبل 11 عاماً في فيلم «سمير وشهير وبهير» وكان يشاركهما البطولة أحمد فهمي، وذلك قبل انفصاله عن الفريق، فضلاً عن أنه التعاون الأول سينمائياً بين دنيا وخالد الحلفاوي، وذلك بعد أن قدما معاً في رمضان الماضي مسلسل «بدل الحدوتة 3»، وحقق نجاحاً جيداً.

اقرئي ايضا : بعد انفصالهما لعدة أعوام: عمرو دياب يغني من كلمات وألحان مدير أعماله «فيديو»

Advertisements

وذهب البعض إلى أن دنيا سمير غانم تسببت في خلافات بين شيكو وهشام ماجد، أدت إلى انفصالهما، لكن يبدو أن مشاركة هشام في فيلم دنيا سمير غانم كان متفقاً عليه من قبل مع صديقه شيكو.

ومن المقرر عرض «تسليم أهالي» في موسم عيد الفطر المقبل، حيث يدور في إطار اجتماعي كوميدي، ويأتي العمل كعودة سينمائية لدنيا، التي غابت عن الشاشة الكبيرة لمدة أربعة أعوام، حيث كان آخر الأفلام التي قدمتها «لف ودوران» وشاركها بطولته أحمد حلمي، وكان من تأليف منة فوزي وإخراج خالد مرعي.



اقرئي ايضا : ليلى السلمان تنفجر في البكاء: «قالولي أنتِ سعودية مغشوشة»