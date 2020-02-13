ليلى السلمان تنفجر في البكاء: "قالولي أنتِ سعودية مغشوشة"

لم تتمالك الفنانة الكبيرة ليلى السلمان أعصابها وانهارت في البكاء في أحد البرامج التليفزيونية التي حلت عليها ضيفة مؤخراً، وتحدثت خلال الحلقة عن العديد من التفاصيل الفنية والشخصية في حياتها الخاصة والمهنية.

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وقالت ليلى وهي تبكي: «أنا متضايقة من شيء واحد فقط، وهو أنه للأسف الكويت نسيت ليلى سلمان.. مع أن الكويت عزيزة على قلبي، وطفولتي وشبابي وعمري كله فيها»، وقد أضافت الفنانة: «الإنسان يشوف رزقه في أي بلد ويروح وأنا اشتغلت كذا عمل في عمان والإمارات، واشتغلت باقي الشغل في السعودية»، وأضافت ليلى في حديثها الذي أثار جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي: «من الطبيعي أي شخص ما يجيله شغل حتى لو كان ابن الديرة بيروح يدور على رزقه في مكان تاني، أما الشائعات إلي قالت إنه ليلى السلمان طلعت من الكويت واستقرت في السعودية، غير صحيحة.. أنا بيتي هنا بالكويت.. وعلى فكرة أنا لما رحت السعودية قالولي أنتِ سعودية مغشوشة، كل كلامك كويتي».

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ليلى السلمان ممثلة سعودية كانت بدايتها في المجال الفني بعام 2000، وذلك بمسلسل خطوات على الجليد، وتنوعت أعمالها الفنية ما بين التراجيديا والكوميديا، وتوزعت أعمالها الفنية بين دول الخليج.