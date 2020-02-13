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في مفاجأة قوية للجمهور، طرح الفنان عمرو دياب ألبومه الجديد «سهران»؛ حيث احتوى الألبوم على أغنية بعنوان: «روح»، وهي من كلمات وألحان أحمد زغلول، وتوزيع أسامة الهندي.
والبعض لا يعرف من هو أحمد زغلول؛ حيث إنه مدير أعمال الهضبة السابق، الذي وقع بينهما خلاف كبير وانفصل الاثنان لعدة سنوات، بالرغم من أن زغلول كان يعمل مع عمرو دياب لأكثر من عشرين عاماً.
وكانت المفاجأة التي كشفها الهضبة من خلال ألبومه الجديد، هي الصلح بينه وبين مدير أعماله السابق أحمد زغلول، الذي قرر عمرو مصالحته بطريقة راقية، وغنى أغنية «روح»، التي كتبها ولحنها زغلول.
وأكد مصدر مقرب من الهضبة، أن أحمد زغلول عاد للعمل معه مرة أخرى، وتولى مسئولية إدارة أعماله من جديد.
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كانت هذه تفاصيل خبر بعد انفصالهما لعدة أعوام: عمرو دياب يغني من كلمات وألحان مدير أعماله «فيديو» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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