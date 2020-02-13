البرلمان المصري يتحرك ضد محمد رمضان ويتهمه بتشويه سمعة طيران مصر



تقدمت النائبة ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب المصري، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، وموجه للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ بشأن إساءة الفنان محمد رمضان والطيار أشرف أبو اليسر واستغلال منصات الإعلام إضرارا بالطيران المصري وسمعته عالميًا.

وأوضحت "عبد الحليم"، خلال البيان الصادر لها، أنه في أكتوبر الماضي، نشر الممثل محمد رمضان عبر حسابه على تطبيق "الانستقرام"، مقطعًا مصورًا يوضح أنه يقود إحدى الطائرات أثناء إقلاعها.

رسالة من وائل عبد العزيز لمحمد رمضان

حيث قام محمد رمضان من مقعد الركاب الخاص وأعلن توجهه لغرفة القيادة الخاصة بالطائرة وأنه سيقوم بقيادتها ليكون بعدها ما قرر، حيث يظهر الطيار أشرف أبو اليسر، وقد أفرغ له المقعد الخاص بجانبه بعد إصداره أوامر للطيار المساعد بترك المقعد الخاص به ليقوم “رمضان” بقيادة الطائرة ويعلن عبر المكبر الصوتي الداخلي للطائرة أنه من يقود الطائرة.

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وأردفت عضو البرلمان، أنه وبعد إغلاق القضية والتحقيق مع الطيار ومجازاته عادت المناوشات بين الفنان محمد رمضان والطيار أشرف أبو اليسر بما يمثل نوعا من الإضرار بسمعة شركات الطيران المصرية.

الطيار المصري

وأكد عضو مجلس النواب، على أن المضرور الوحيد من هذه المعركة هو سمعة الطيران المصري، والذي يتأثر بهذه المناوشات، مشيرة إلى أنه بالرغم من ذلك إلا أن كلًا من الطرفين يقوم بإستغلال المنصات الإعلامية للترويج لأوجه دفاعهم ضد بعضهم البعض، الأمر الذي يساهم بشكل كبير في التأثير على الأسطول الجوي المصري.

وطالبت البرلمانية، بوقف إذاعة مثل هذه الفيديوهات، ويجب إصدار قرار من وزير الإعلام بشأن منع الصحف والإعلام تناول هذه القضية، كونها تؤثر على سمعة الطيران المصري الدولية.

