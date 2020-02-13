حمادة هلال يتعاون مع منة عرفة بعد مرور 13 عاماً على "الفار السندق"

نشر الفنان حمادة هلال عبر صفحته الشخصية على موقع الصور الشهير «إنستجرام» صورة له برفقة الفنانة منة عرفة، ويبدو أنهما انتهيا من تسجيل أغنية جديدة، وعلق على الصورة قائلاً: «ياترى أنا والفار السندق اللي أكل البندق مجهزينلكوا إيه».

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وقدم حمادة هلال ومنة عرفة أغنية «الفار السندق» منذ عدة سنوات ضمن أحداث فيلم «الحب كدة» وكانت منة في طفولتها في ذلك الوقت، حيث مر أكثر من 13 عاماً على هذا الحب، الذي تم طرحه بالسينما في عام 2007.

وطرح حمادة هلال مؤخراً أغنية حملت عنوان «أوه لا لا» وحقق من خلالها ردود أفعال إيجابية، ونسبة مشاهدات مرتفعة على موقع الفيديوهات «يوتيوب».

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