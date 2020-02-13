تعليق قوي من رامي جمال على ألبوم عمرو دياب: "الشغلانة لسه لها كبير"

هنأ الفنان رامي جمال النجم عمرو دياب على ألبومه الجديد، الذي طرح فجر اليوم الخميس، والذي يحمل اسم «سهران» حيث كتب رامي تدوينة عبر حسابه الشخصي بموقع «انستجرام» هنأ خلالها الهضبة وكل زملائه الذين تعاون معهم في الألبوم.

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وكتب رامي خلال تدوينته: «مبروك من قلبي للهضبة عمرو دياب ولكل أصدقائي اللي اشتغلوا في الألبوم وفعلاً عاملين ألبوم تحفة بقول لكل المستمعين اتبسطوا واتطمنوا الشغلانة دي لسة ليها كبير ولسة فيها اللي زيي عنده طموح.. ادعموا الفن الحقيقي.. مصر كانت وهتفضل فيها الريادة علشان بعد توفيق ربنا أنتم سبب النجاح».

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يذكر أن الألبوم حقق رواجاً كبيراً منذ اللحظة الأولى لطرحه، وأصبح حديث الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما أن اسم عمرو دياب احتل محركات البحث عبر الإنترنت.

