

احتفل الفنان الأردني إياد نصار، بعيد ميلاد زوجته، وقام بنشر صور تجمعهما معلقا عليها برسالة رومانسية تتضمن الكثير من الحب، وحصدت الصور تعليقات إيجابية، خصوصا انها من المرات النادرة التي ينشر فيها اياد صورا لزوجته. إياد نصار وقد علق اياد الصور قائلا: الوقت بالنسبة الي هو الوقت اللي بقضيه معاكي.. غير كده.. أنا مستني الوقت اللي حقضيه معاكي... بحبك قد كل إشي كل عام وانت سعيدة. Advertisements يذكر أن إياد انتقد سابقا رسائل الحب المتبادلة بين نجوم الفن وزوجاتهم ووصفها ب"الاستعراضية" وبرر عدم نشر أية صور تجمعه بزوجته بأنها لا تحب الظهور، وأكد خلال حواره لفقرة نجم الأسبوع ببرنامج "عرب وود" أن زوجته لا تحب التصوير ولهذا لا تشاركه الظهور في مواقع التواصل الاجتماعي وقال: أنا أيضا لا أحب حالة الاستعراض وأعتقد أن حبي لزوجتي يجب أن يبقى بيني وبينها! إياد نصار وزوجته

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إياد نصار ينشر صورا رومانسية مع زوجته ويناقض تصريحاته السابقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.