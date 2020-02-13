

أعلن الفنان عمرو دياب رسميا عن طرح ألبومه الجديد "سهران" الذي تضمن مفاجأة من خلال تقديمه أول أغنية بمشاركة ابنته جنا بعنوان جميلة. الألبوم تم طرحه حصريا عبر شركة الاتصالات الراعية لأعمال الفنان، ويتضمن 12 أغنية جديدة منها 4 من تأليف تامر حسين هي سهران الحان عزيز الشافعى وتوزيع طارق مدكور، والثانية حايعيش يفتكرنى من الحان عمرو مصطفى وتوزيع نادر حمدى، وجامدة بس لنفس الملحن والموزع، ومكانك فى قلبى من الحان شريف بدر وتوزيع طارق مدكور، إضافة لأغنية "جميلة" بالمشاركة وهي من كلمات شادي نور وألحان بلال سرور وجانا عمرو دياب، وتغني فيها ابنته مقطعا باللغة الإنجليزية. إقرئي أيضًا: Advertisements أنغام تعتذر من جمهورها في يوم الحب وهذا ما حصل في حفلها فيديو: مبارك الهاجري يحتفل بعيد ميلاد أحلام على طريقته ومن المقرر أن يلتفي عمرو دياب جمهوره في حفلين، الأول يوم الخميس 13 فبراير في أرض المعارض بالكويت، بعد غياب 5 سنوات، كما يحيي حفلة يوم الجمعة الموافق 28 فبراير في المنارة في التجمع الخامس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جانا ابنة عمرو دياب مفاجأة ألبومه الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.