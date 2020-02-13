دعاء فاروق تسب محمد رمضان بأقسى الألفاظ وتوجه له كلمات جارحة فهل يقاضيها؟

هل تشهد ساحات المحاكم قضية جديدة بين الإعلامية دعاء فاروق، والفنان محمد رمضان، بعد أن سبته على مواقع التواصل الاجتماعي بكلمات صادمة؟

دعاء فاروق علقت على الفيديو الذي نشره رمضان مؤخراً يسخر فيه من الطيار الذي تسبب في سحب رخصته للأبد، وقالت دعاء في منشورها: «هل تعلم يا نجم النجوم أن هناك ما يسمي بـ«المن والأذى» في القرآن الكريم... فإذا عرضت المساعدة على أحد ثم فضحته بنشر هذا العرض أو هذه المساعدة على الملأ فهذا يسمى مناً وأذى... أي أنه حبط عملك ولا قيمة له لا دنيا ولا آخرة».

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وتساءلت: «هل تعلم يا نمبر ون أن المنظرة بفعل الخير وبمساعدة الناس اسمها رياء، والرياء يا نجم هو الشرك الخفي الذي لا يقبله من لا شريك له... هل تدرك يا مبدع أن تعليقك على هذا الفيديو بأن الدكتور اللي صورك اتوقف مدى الحياة اسمه تلقيح بالكلام وكيد وهمز ولمز وسخرية واستهزاء بموقف حزنا له جميعاً... عندنا دم يا أخي، بنحس بالناس يا سيدي، بتفرق معانا مشاعرهم يا فنان يا حساس... لم يصبنا فيروس التباهي بأذية مخاليق ربنا والتريقة عليهم بعدها»

دعاء فاروق تصف أفعال محمد رمضان بكيد النسوان

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وتابعت «حضرتك بتكيد زي النسوان الكيادة الطيار اللي اتوقف بالفعل مدى الحياة بسبب منظرتك... تاريخ طويل كان يجب أن ينتهي بتكريم وخروج مشرف انتهى بخروج مخزٍ بسبب فيديوهات جنابك اللي بتبلينا بيها كل يوم... مش معقول الإحداث يا محمد خلاص بقى

بقالك كتير مهم ومشهور وبتركب كل يوم طيارات خاصة وعربيات من الفضاء وإحنا مصدقينك والمصحف ونبصم بالعشرة إنك واصل وأغنى من سلطان بروناي».

وأضافت دعاء فاروق «خلاص بقى إحنا زهقنا ومش فارق معانا على فكرة والطيارات الخاصة مش عَجبة لأن الكل بيركبها دلوقتي ومفيش ممثل أو مطرب ماركبهاش... من كتر ما شفنا صورها بقت عاملة زي التاكسي الأبيض... أنت مزهقتش؟؟ إحنا مش منبهرين خالص وإنت لسه منبهر؟ واحد تاني كان اتكسف واستخبى وراح باس على رأس الراجل اللي اتمنع من شغله لآخر عمره... مش يتمنظر بمنتهى الجهل بأنه جاب له شغلانة وهو ممنوع من ممارستها... الطيار أخطأ وأخذ جزاءه لآخر العمر بسبب سماجة منقطعة النظير، غلطته أنه سمح بيها ومش هنكتر سكاكيننا على الرجل لأنه مش ناقص بعد العقاب الرادع الذي يعتقد البعض أنه يستحقه ويتعاطف معه البعض الآخر... أنت بقي بسكينتك التلمة شمتان وبتتريق كمان...»

واختتمت دعاء فاروق حديثها «يا أخي تغور الشهرة والموهبة وحب الناس لو ماعملتلهاش ألف حساب... أنا مكانش عندي مشاكل معاك خالص وكنت بقول فرحان بنجاحه وماله أما يفرح إنما تتسبب في أذية الناس وتشمت فيهم كمان... يبقي إخص عليك يا محمد يا رمضان».



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