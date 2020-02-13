أنغام تعتذر من جمهورها في يوم الحب وهذا ما حصل في حفلها



أحيت المطربة المصرية أنغام حفلة عيد الحب، رغم وعكة صحية المت بها وأثرت على صوتها، وقد آثرت الفنانة إحياء الحفل وعدم الاعتذار عنه،.



وخلال الحفل، اعتذرت من الحاضرين بعد تأثر صوتها بمرض حساسية الجيوب الأنفية، معربة عن سعادتها بإحيائها حفل عيد الحب وسط الجمهور المصري بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر.

أنغام

وقالت أنغام خلال الحفل، إنها تعاني من الإصابة بالجيوب الأنفية وقالت زمان كنت بشتكي من السحابة السوداء بسبب حرق قش الأرز واللي كان بيسبب لي حساسية في الجيوب أنفية بس السنة دي جاتلي الجيوب الأنفية لوحدها شكل العيب فيا.

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وقدمت أنغام الشكر للمايسترو هاني فرحات وفرقته الموسيقية قائلة: قدم خلال الفترة الأخيرة إنجازات كبيرة على مستوى الموسيقى والغناء.

يذكر أن أنغام تستعد للسفر إلى دولة الكويت للمشاركة في فعاليات مهرجان هلا فبراير بحفل مع المطرب عبد الله الرويشد يوم الخميس 20 فبراير الجاري.