فيديو: مبارك الهاجري يحتفل بعيد ميلاد أحلام على طريقته

نشرت الفنانة أحلام، فيديو من المفاجأة التي أعدها لها زوجها مبارك الهاجري بمناسبة عيد ميلادها، الذي يصادف اليوم ١٣ فبراير.
وقد أحضر مبارك ثلاثة قوالب حلوى، واحد لعيد أحلام، وآخر لعيد ابنتهما فاطمة الذي يصادف في اليوم نفسه، وثالث أحمر اللون بمناسبة يوم الحب.
وشكرت أحلام زوجها على المفاجاة الجميلة، التي حرصت على نقل تفاصيلها لمتابعيها، وأكدت أنها لا تستطيع العيش من دون مبارك.
وقد حصد الفيديو الكثير من التفاعل، وتلقت احلام آلاف المعايدات.
شاهدوا الفيديو
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