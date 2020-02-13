شقيق ياسمين عبد العزيز يلقن محمد رمضان درساً قاسياً: "ناقصك إيه عشان تعمل كده؟!"

علق الفنان وائل عبدالعزيز شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، على الصورة الأخيرة التي نشرها الفنان محمد رمضان عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، من داخل غرفة العمليات، والتي كتب بجانبها «إيقاف الطبيب الذي صورني الصورة دي»

وكتب وائل تدوينة طويلة وجهها لرمضان حيث قال: «يا بني أنت بتعمل كده ليه.. ناقصك إيه عشان تبقى بالدماغ دي!!!.. أنا اشتغلت معاك ابن حلال مكنتش كده خالص، وكنت ابن بلد وجدع، وكنا صحاب وأكلت معاك عيش وملح كتير وليك علّيا إني أنصحك»

وأضاف وائل «أنت فاهم معنى الكلام ده إيه!!!.. إنك بتستهزأ وبتتشفى في بني آدم خسر شغله بسببك.. أنت ليه حابب تكره الناس فيك... إيه الحلو في اللي أنت بتعمله ده عايز أفهم.. ما تركز في شغلك ونجاحك وتمثيلك بدل الهبد ده»

وأنهى وائل حديثه قائلاً: «عييييب يا محمد يا رمضان عيييييييب وروح راضي الراجل ده عشان الناس تحترمك الراجل غلط وأنت كمان.. بس وقوفك جنبه هيغير كتير صدقني!!؟»

يذكر أن البعض ظن أن محمد رمضان قد قصد التهكم من الطيار الذي فقد عمله بسبب الفيديو الذي نشره رمضان عبر السوشيال ميديا، خاصة أن تعليق محمد رمضان على صورته من داخل غرفة العمليات كانت تُظهر ذلك.



Advertisements

شاهدي الفيديو :