- 1/2
- 2/2
كتب امير فتحي في الخميس 13 فبراير 2020 03:54 مساءً - نشرت الفنانة المصرية ” شهيرة ” مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” مقطع فيديو من حلقة برنامج ” نفسنة ” المذاع على قناة ” القاهرة والناس ” .
حيث انتقدت شهيرة مذيعات البرنامج والظهور اللاتي ظهرن به في حلقة استضافوا بها المطرب الشعبي ” حسن شاكوش ” عندما قام شاكوش بغناء أغنيته الشهيرة ” بنت الجيران ” لتبدأ المذيعات ” إيمي سالم ونوليا مصطفى وهدى كمال ” بالرقص على أنغام الأغنية .
وكتبت الفنانة شهيرة في تعليقها على ذلك قائلة : ” مش مصدقة إيه اللي بيحصل هنا ده .. ده برنامج تليفزيوني ؟؟ !!! .. خير الأمور الوسط ” .
كانت هذه تفاصيل خبر شهيرة تنتقد مذيعات برنامج نفسنة : ” إيه اللي بيحصل ده ؟ “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.