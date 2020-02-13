رجاء الجداوي: عملت محصلة في جراج براتب ٧ جنيهات

قالت الفنانة المصرية رجاء الجداوي إن الاحترام أقوى من الحب، وإنه السبيل الوحيد لضمان استمرار العلاقات الإنسانية بين الفنان وجمهوره، وأيضا بين الزوج وزوجته، وكشفت أن أول وظيفة شغلتها تقاضت عنها راتب 7 جنيهات فقط.

وأضافت الجداوي، خلال ندوة تكريمها في الدورة الرابعة من مهرجان أسوان لسينما المرأة، الخميس، أن أهم ما كان يميز الوسط الفني بكل عناصره من فنانين ومخرجين ومنتجين وإعلاميين أنه كان عبارة عن عائلة واحدة متحابة ومترابطة.





وعبرت عن سعادتها البالغة بتكريمها خلال مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة، مشيرة إلى أنه أمر يدعو للفخر لتكريمها من مهرجان ببلدها، لافتة إلا أنها عندما تلقت خبر الجائزة شعرت بنجاح كبير وتتويج لما قدمته في مسيرتها.

كشفت الفنانة القديرة أن والدها طلق والدتها وعمرها ٣ سنوات، بسبب عمل خالتها الفنانة تحية كاريوكا بالفن، الذي كان يعد وصمة عار اجتماعية في ذلك الوقت.

وتابعت أن خالتها حاولت تقديم الدعم، لكونها السبب في طلاق شقيقتها، فصممت على أن تتكفل بتربية اثنين من أبنائها الخمسة، فشاء القدر أن تنتقل رجاء وشقيقها فاروق إلى القاهرة ليعيشا مع تحية كاريوكا.



وأوضحت أن الفنانة تحية كاريوكا كانت ترفض دخولها مجال الفن حتى لا تمر بما حدث لها من شقاء، وكانت ترغب في أن تتعلم فقط، إلى أن حدثت صدفة غيرت حياتها بعد أن رشحها عبد العزيز جاد لدور شقيقة الفنانة أحمد رمزي بأحد الأفلام، رغم أنها لم تكن وقتها تتحدث العربية جيدا، فقط الفرنسية والإيطالية والإنجليزية



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تحدثت الجداوي عن بداية حياتها العملية، وقالت إنها كانت تدرك صعوبة الظروف التي تواجه والدتها وأشقاءها بعد الطلاق وتأميم الممتلكات، فسعت إلى البحث عن عمل، وكانت أول وظيفة لها هي موظفة في موقف حافلات (جراج).



وأضافت أن مهمتها في الجراج كان جمع الإيرادات اليومية من المحصلين، وكان راتبها في ذلك الوقت ٧ جنيهات و١١ قرشا، وقالت: "كنت سعيدة للغاية ولم أخجل ورغبت في العمل لتكون لي شخصية".



وكشفت الجداوي أن الصدفة لعبت دورا كبيرا في حياتها، سواء من خلال عملها بعروض الأزياء أو التمثيل، موضحة أنها تعتبر مشاركتها في فيلم "إشاعة حب" الأصعب في مسيرتها، لأنها كانت في بدايتها وكان يشارك به قمم فنية مثل يوسف وهبي وعمر الشريف وسعاد حسني.



وقالت إنها تدين للفنان عادل إمام بتعليمها المسرح، موضحة أنها سعدت بالعمل معه طوال ٢٠ عاما في عرض مسرحيتي "الواد سيد الشغال" و"الزعيم"، وامتدت بعض البروفات لعامين.







وأوضحت رجاء أنها تعلمت من فاتن حمامة وسميحة أيوب الالتزام والتمثيل، وتعلمت من أشرف عبد الغفور اللغة العربية، مشددة على احترامها لجميع المخرجين الذين عملت معاهم.

ردا على عدم تقديمها بطولة منفردة، قالت رجاء: "بالفعل لم أقدم أدوار بطولة لكنني بطلة بما قدمت، فالدور ليس بحجمه ولكن بقيمته وتأثيره، فما يفرق بالنسبة لي من هو بطل المشهد وليس البطل العام للعمل الفني".



وختمت الجداوي حديثها: "أميرة ابنتي هي أحلى استثمار في حياتي، لأني استثمرت في تربيتها وهي اليوم ترد ذلك باهتمامها بي ورعايتها لي، وبيتنا أساسه قائم على الاحترام والحب".



