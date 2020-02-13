روز ماكجاون تنتقد "بالطو أسماء المخرجات" لناتالي بورتمان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انتقدت الممثلة روز ماكجاون "الكوميديا النسوية" التي لعبتها زميلتها ناتالي بورتمان خلال حفلة توزيع جوائز أوسكار، الأحد.

وكانت بورتمان ارتدت على السجادة الحمراء بالطو أسود طرزت عليه أسماء مخرجات اعتبرت أنهن لم يرشحن ظلما لجوائز أوسكار 2020، ولم تتضمن فئة الإخراج 2020 أي مخرجة، وقالت بورتمان "أردت أن أبرز بشكل لطيف النساء اللواتي لم يتم الاعتراف بعملهن اللافت".

ولكن روز ماكجاون انتقدت سلوك زميلتها وقالت عبر "فيسبوك": "بهذا النوع من الاحتجاج الذي تغنت به وسائل الإعلام، معتبرة أنه ينم عن شجاعة، كلا أبدا، بل هي ممثلة تقوم بدور شخص يهتم لتظهر بأنها ملتزمة".

وقالت لبورتمان: "ناتالي عملت مع مخرجتين فقط في مسيرتك الطويلة جدا، إحداهما انت، لديك شركة إنتاج استعانت بمخرجة واحدة هي أنت".

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وتابعت: "بورتمان وممثلات أخريات تحدثن عن التمثيل غير الكافي للنساء في أوساط السينما، إلا أنهن لم يقمن بخطوات كثيرة لتغيير الوضع".

من جانبها، وافقت بورتمان ماكجاون الرأي بأنها لا تستحق فعلا أن توصف بأنها "شجاعة" لارتدائها بالطو مع أسماء المخرجات.

وأكدت: "كلمة شجاعة يجب أن ترتبط أكثر بما تقوم به النساء اللواتي يدلين بشهادتهن ضد المنتج هارفي واينستين في الأسابيع الأخيرة في ظل ضغوط هائلة"، في إشارة إلى المنتج الهوليوودي الذي يحاكم في نيويورك بتهمة ارتكاب اعتداءات جنسية.

وأشارت أيضا إلى أنها لم تعمل مع الكثير من المخرجات كما ترغب، مشيرة إلى تحديات تواجهها أفلام تخرجها نساء وأقليات.

يذكر أن ماكجاون من بين نساء كثيرات يتهمن واينستين بالاعتداء الجنسي.

