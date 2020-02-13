زوج مها محمد لصالح الجسمي: ماذا لو سمع أولادك مصطلحاتك الخارجة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - خرج رجل الأعمال الأردني محمد عادل، زوج الفنانة الكويتية مها محمد عن صمته وهاجم الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي بعد عدة فيديوهات انتقد فيها زوجته بسبب دفاعها عن الفنانة المغربية مريم حسين وتعاطفها معها بعد حبسها.

وكان الجسمي قد وصف مها محمد بـ "أم حلق" و"شيميل"، ووجه لها رسالة قال فيها: سدي نيعك فيما لا يعنيك!

ورد عادل في مقطع فيديو مصور موجها رسالة لصالح: "تدعي المثالية ومع ذلك تقول إن أولادي جايين من الشارع".

وأضاف: كيف تطلع على الملأ وتتلفظ بمصطلحات خارجة يعف اللسان عن ذكرها، متسائلا عن ردة فعله إذا جاء له أحد أولاده وسأله عن معنى الكلمة التي يقولها؟

وبدأ الخلاف بين مها والجسمي بعد دفاع الأولى عن مريم إثر حبسها على خلفية الخلاف القضائي مع الإعلامي صالح الجسمي.

وأبدت مها تعاطفا كبيرا مع حسين؛ إذ قالت في مقطع فيديو ظهرت فيه: "أنا انصدمت من الخبر لما شوفت مقطع بنت مريم حسين وهي قاعدة تبكي تقطع قلبي حرام لأننا أمهات وعندنا عيال وعندنا بنات".

وأضافت: "ما يستاهل الموضوع أنا يمكن صارت مشاكل بيني وبين مريم حسين وصارت قضايا وخلاص قلنا عشان البنوتة وصار في تنازلات خلاص يعني البني آدم خطاء يعني الله يسامح عبيده ما يسامحون هذه مصيبة".

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ليفتح عليها الإعلامي صالح الجسمي، النار عبر مقطع فيديو نشره على حسابه الشخصي على “سناب شات” قال فيه: “يأمرون الناس بالمعروف وينسون أنفسهم، الفنانة الخليجية اللي بتبكي على مريم حسين، ليش ماتبكي على أولاد زوجك المساكين.. أطفال جوعانين ما حد يصرف عليهم”، لافتا إلى أن زوجها ترك أولاده من زوجته الأولى بلا نفقة.

وأضاف: "هدول يا فنانة يا خليجية مو أولى إنك تسترين عنهم ماهو زوجك جنبك على فراشك.. لا تنهي عن خلق وتأتي بمثله عار عليك إذا فعلت ذلك".

وتابع: "رسالتي للفنانة الكويتية مها محمد لا تتدخلي فيما لا يعنيكي حتى لا تلاقي ما لا يرضيكي.. لا تدخلي في حكم قضاء بلادي ما حدا بيدخل في قضاء بلادك.. مثل ما بنثق في القضاء الكويتي ثقي في القضاء الإماراتي.. من ارتكب حماقة وجرم يتحمل ما بيجي".

واختتم حديثه برسالة تهديدية لها، قائلا: "وما تيجبي سيرتي خليكي مع الرقاصة شهاب.. وكل ما حطتي خلال هاليومين انا موثقه وراخ اتخذ إجرائي معك بالقانون".

من جهتها قامت مها بتكذيب كلام الجسمي بحقها وحق زوجها الحالي بشأن إهماله لأولاده من زوجته السابقة وعدم الإنفاق عليهم أو السؤال عنهم، من خلال نشرها لمقطع فيديو لابنتها وهي تلعب مع ابنة زوجها، وهو ما يثبت عكس كلامه.

واكتفت مها بالتعليق على هذا الفيديو، قائلة: "الكل مدلع مها خواتها من أبوها وإخوانها من أمها خالاتها عماتها دلوعة الكل".

وكانت محكمة استئناف دبي قد قضت ببراءة صالح الجسمي في قضية السب المتبادل والتشهير مع الفنانة المغربية مريم حسين، فيما قضت بحبس الأخيرة شهرا يليه الإبعاد عن الدولة.

وألقت الشرطة الإماراتية القبض على مريم حسين، لتنفيذ الحكم بناء على ما أصدرته محكمة دبي بشأن اتهامها بـ"هتك عرض بالرضا" في مقطع فيديو رقصت فيه مع المغني الأمريكي تايغا في إحدى الحفلات التي أقيمت في الإمارات وبعد أيام تم الإفراج عنها.