هيفاء وهبي تهنئ أحلام بعيد ميلادها

القاهرة – لايف ستايل
هنأت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، صديقتها الفنانة الإماراتية أحلام، بعيد ميلادها.
وعلقت "هيفاء" عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: "سنة حلوة يا جميل، حبيبتي أحلام كل سنة وإنتِ بألف خير وتألق، إن شاء الله أيامك كلها سعادة".
وتحتفل الفنانة أحلام اليوم بعيد ميلادها، وتعتبر واحدة من أشهر النجمات الخليجيات.
من ناحية أخرى، تستكمل هيفاء وهبي تصوير مشاهد مسلسلها الجديد "أسود فاتح"، المقرر عرضه في شهر رمضان، ويشاركها البطولة روجينا، أحمد فهمي، ومن إخراج كريم العدل.
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