شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يحذف تعليقه على فيديو العملية ويضع "قلب أحمر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد إثارته الكثير من الجدل، حذف الفنان محمد رمضان تعليقه الساخر على الفيديو الذى نشره على حسابه الرسمى بموقع "إنستجرام" بالأمس، الذى كتب فيه "الدكتور اللى صورنى وقفوه عن العمل مدى الحياة"، حيث ظهر "رمضان" من داخل غرفة عمليات وهو يجرى جراحة فى جسده ثم علق على الفيديو بهذه الجملة.

ليظهر بعد ذلك البوست بدون التعليق واكتفى محمد رمضان بوضع رموز وإشارات وقلب أحمر.

جدير بالذكر أن رمضان ظهر فى فيديو، يسرد على جمهوره تفاصيل ما حدث بينه وبين كابتن الطائرة أشرف أبو اليسر، الذى تم وقفه عن العمل نهائيا ومنعه من الطيران، وأكد أنه نجح فى أن يأتى له بعرض عمل، وأكد أن أبو اليسر طلب منه تعويضا يقدر بـ9 ونصف مليون جنيه، وهو ما يساوى راتبه فى 3 سنوات، ومعاشه، ومكافأة نهاية الخدمة.

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إلا أن الكابتن طيار أشرف أبو اليسر، خرج ونفى هذه الأخبار تماما، وأكد أنه لم يطلب من محمد رمضان 9 ونصف مليون، كما ذكر، وأكد أنه سيلجأ للقضاء، وأنه طلب من المعنيين، إعادة النظر فى العقوبة.

وأضاف أبو اليسر، فى مقطع فيديو: "الفنان محمد رمضان بيقول إنه جابلى شغل لكن أنا رفضته، ده كلام الحقيقة محصلش، لكن فى واحد كلمنى من يومين اسمه سعيد إمام، وعرفه بأنه من طرف محمد رمضان صاحبه، وقالى فى شغل فى إحدى شركات الطيران وحضرتك قدم الـCV بتاعك هناك".

وتابع أبو اليسر: "يمكن الأستاذ محمد رمضان وسعيد إمام مشفوش العقوبة اللى اتوقعت عليا، اللى هى إيقاف عن الطيران مدى الحياة وعدم العمل بأى شىء يمت للطيران بصلة، ياريت الكلام ده يوصل لمحمد رمضان، إنه بيشوفلى شغلانة دلوقتى، أنا متشكر جدا، بس للأسف الشغلانة اللى هو شافها متنفعش".