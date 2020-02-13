شكرا لقرائتكم خبر عن جانا عمرو دياب.. قصة جينات فنية خرجت من منزل الهضبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يظل اليوم الأول لطرح أى ألبوم للهضبة عمرو دياب، هو يوم التساؤلات، كيف حقق هذا النجاح؟ كيف وصل للقمة؟ وكيف استمر عليها؟ وكيف يستطيع كل ألبوم أن يطور من نفسه ومن موسيقاه وأن يجدد دماء الموسيقى؟ هذا ما يتعلق بما يقدمه عمرو دياب من أغانى وألبومات وحفلات، لكن فى عالم موازى نجد أن هناك أسئلة بعيدا عن الفن تُطرح، من نوعية "هو بيصغر ولا بيكبر" أو "هو بيعمل ايه علشان يحافظ على شكله".



جانا ابنة الهضبة

فى ألبوم "سهران"، الذى طرحه أخيرا عمرو دياب بعد طول انتظار، فاجئنا الهضبة بمشاركة ابنته "جانا" فى إحدى أغنيات الألبوم وهى أغنية "جميلة"، وهى المفاجأة التى جعلت الجمهور يسأل من جديد "هل أنجب الهضبة.. هضبة جديدة فى العالم الغناء".



جانا تشارك والدها فى ألبوم سهران

ويبدو أن الجينات الفنية، امتدت من عمرو دياب إلى ابنته جانا، فالهضبة لن يضحى بتاريخه ومسيرته الفنية، بصوت جديد يشاركه إحدى أغنياته لمجرد أنها ابنته، لكن عمرو دياب يدرك جيدا أن "جانا" تتمتع بصوت مميز ومختلف، يمكنها من خلاله أن تشاركه الغناء، لتدخل جانا التاريخ من بوابة والدها.

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جانا عمرو دياب

جانا بدأت مسيرتها الفنية قبل عدة سنوات من خلال حسابها على "إنستجرام"، حيث نشرت جانا أكثر من مرة فيديوهات وهى تغنى بالإنجليزية، بل وأحيانا وهى تعزف على البيانو.



جانا عمرو

من يتابع جانا على إنستجرام يجد أنها تحمل بالفعل جينات فنية قد تجعلها نجمة غناء، بعيدا عن كونها ابنة الهضبة عمرو دياب، حتى وإن كان الغناء "غربى" يختلف عما قدمه والدها خلال مسيرته الفنية.



جانا مع والدها