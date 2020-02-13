شكرا لقرائتكم خبر عن ياما نفسى أشوفك تانى.. كلمات أغنية "مكانك فى قلبى" من ألبوم عمرو دياب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح الهضبة عمرو دياب ألبومه الجديد "سهران" مساء أمس الأربعاء، وتصدر بعد طرحه بدقائق محركات البحث فى جوجل، وأيضاً ترند تويتر، حيث شهدت الأيام الماضية حالة من الترقب بالنسبة لجمهور الهضبة منذ إعلان موعد طرح الألبوم الذى يضم 14 أغنية من بينهم "سهران"، "هيعيش يفتكرنى"، "عم الطبيب"، "يا روقانك"، "جامدة بس"، "انتى زى ما انتى"، "حلوة البدايات"، "مبقاش يناسبك"، مكانك فى قلبى"، روح"، "بالضحكة دى".

ومن ضمن أغانى ألبوم عمرو دياب 2020 أغنية "مكانك في قلبي" التي تقول كلماتها:

مكانك في قلبي مهما كنت بعيد عليه

ومش كل يوم بنقابل حبايب جداد

صوتك واحشني وضحكتك يا حبيبي ليه

ياما نفسي اشوفك تاني في اقرب معاد

مقدرتش انساك واليالي

كل ما تفوت ليالي

كل ما اشتاق يا حبيبي واقول

ايامنا وحشاك ولا ناسي

ياللي انت من غيرك بقاسي

ياللي عمري اعيش عمري معاك علي طول

مقدرتش انساك واليالي

كل ما تفوت ليالي

كل ما اشتاق يا حبيبي واقول

ايامنا وحشاك ولا ناسي

ياللي انت من غيرك بقاسي

ياللي عمري اعيش عمري معاك علي طول

محدش هيعرف يملي اي مكان تسيبه

وعايش حياتي في بعدك علي الذكريات

في حد في الدنيا دي بيعوض حبيبه

انا اللي بايدي صحيت في قلبي حكايات

مقدرتش انساك واليالي

كل ما تفوت اليالي

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كل ما اشتاق يا حبيبي واقول

ايامنا وحشاك ولا ناسي

ياللي انت من غيرك بقاسي

ياللي نفسي عمري اعيش عمري معاك علي طول

مقدرتش انساك واليالي

كل ما تفوت ليالي

كل ما اشتاق يا حبيبي واقول

ايامنا وحشاك ولا ناسي

ياللي انت من غيرك بقاسي

ماكنتش متخيل فراقنا يطول

مقدرتش انساك واليالي

كل ما تفوت اليالي

كل ما اشتاق يا حبيبي واقول

ايامنا وحشاك ولا ناسي

ياللي انت من غيرك بقاسي

ياللي نفسي عمري اعيش عمري معاك علي طول

مقدرتش انساك واليالي

كل ما تفوت اليالي

كل ما اشتاق يا حبيبي واقول

ايامنا وحشاك ولا ناسي

ياللي انت من غيرك بقاسي

ياللي نفسي عمري اعيش عمري معاك علي طول

ويتعاون عمرو دياب في "سهران" مع العديد من الشعراء منهم تامر حسين، خالد تاج الدين، صابر كمال، أحمد المالكى، والملحنين عزيز الشافعي، عمرو مصطفى، عمرو دياب، محمد يحيى، شريف بدر، والموزعين طارق مدكور، نادر حمدى، أسامة الهندى، رامى سمير، إضافة إلى عدد آخر من الشعراء والملحنين والموزعين.

وشهدت الأيام الماضية ترويج عمرو دياب للألبوم بعدما طرح برومو أكثر من أغنية منهم "عم الطيب" و"يا روقانك" و"هيعيش يفتكرنى"، وذلك بعدما كشف عن البوستر الرسمي للألبوم الذى يتضمن 14 أغنية، وذلك بعدما طرح الهضبة فى على مدار الصيف الماضى 6 أغان بشكل منفرد، وهم "أول يوم في البعد"، "يوم تلات"، "قدام مرايتها"، "بحبه"، "أنا غير" و"يحيرك".