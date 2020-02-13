تراند اليوم : ناهد السباعي ترد بقوة بعد تعرضها للتنمر بسبب الفستان – صورة

نشرت الفنانة ناهد السباعى، تعليقا عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”، يعد أول تعليق بعد إثارة الجدل بسبب فستانها الذى وصفه البعض بـ “الكوفيرتة” أثناء تواجدها فى افتتاح مهرجان أسوان.

وقالت ناهد السباعى “البس فرعوني؟ لا.. طب البس سيوي؟ لا طب البس بدوي ؟ لا.. طب البس جلبيه فلاحي ؟ برضه لا..طب البس كوڤرته مصريه اصيله ؟ ايوه طبعا”.

وظهرت الفنانة ناهد السباعي، مساء أمس، الاثنين، بإطلالة غريبة، حيث ارتدت فستانا في مهرجان أسوان لأفلام المرأة، بألوان وتصميم تشبه إلى حد كبير “الكوفرتة”، مما أثار الجدل حولها على السوشيال ميديا.

يذكر أن ناهد السباعى تنتظر عرض فيلمها “الايموبيليا” ضمن فعاليات مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما.