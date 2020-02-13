تراند اليوم : عارضة أزياء تبتز الرجال الذين مارست معهم الجنس وتهدد بفتح الملفات

تواصل عارضة أزياء ظهرت فجأة في الأجواء العامة، عمليات النصب والإحتيال على الناس لتأمين مدخولها المالي والإستمتاع ببعض الكماليات على حساب الآخرين، كما فعلت مع صاحب وكالة سياحة وسفر حين طلبت منه حجز بطاقة سفر على درجة رجال الاعمال ذهاباً وإياباً من والى دولة عربية، وعندما عادت الى لبنان أغلقت هاتفها المحمول، ومن ثم ادعت ان المصرف يحجز على أموالها ولم تتمكن من تأمين تكاليف الرحلة الى الخارج.

وتبيّن أيضاً أن العارضة نصبت على محلات ملابس وأصدقاء لها وحتى على رجال مارست معهم ​الجنس​ وقامت بإبتزازهم بصور وتسجيلات صوتية بعد ذلك.

وتروي العارضة حالياً رواية ساخرة محورها العام ان مشاركتها في الثورة دفعت أحد الاجهزة الامنية إلى فبركة قضايا الاحتيال وإلصاقها بها، وهددت بفضح الملفات في حال حاولوا توقيفها