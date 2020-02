تراند اليوم : فيلد إنترتينمنت تقدم عروض “ديزني على الجليد – فروزن” على جزيرة ياس

أعلنت شركة “فيلد إنترتينمنت” العريقة والرائدة على مستوى العالم في مجال الاستعراضات العائلية الترفيهية الحية، عن استعدادها لتقديم العرض الحي “ديزني على الجليد – فروزن” والمستوحى من فيلم “فروزن”(Frozen) الحائز على جائزة الإيمي، للمرة الأولى في أبوظبي هذا العام. وسيقام العرض حصريًا على جزيرة ياس، حيث سيكون أول حدث تستضيفه “الاتحاد أرينا” عند افتتاحها للجمهور. وتنطلق العروض في 14 أبريل الى 18 أبريل القادم ويبدأ طرح تذاكر الدخول من اليوم الموافق 11 فبراير 2020 على الموقع disneyoniceme.com

وسيروي العرض رواية فيلم الأنيميشن “فروزن” (Frozen) بشكل حي ومباشر على حلبة تزلج معدة خصيصاً له. حيث يتابع الجمهور مجريات القصة المشوقة والمليئة بروح الشجاعة والإقدام بين الأختين “آنا” وإلسا” والتي تنطلق إحداهن في مغامرة للبحث عن شقيقتها يرافقها متسلق الجبال “كريستوف” وصديقه الوفي حيوان الرنة “سفين”، والشخصية الفكاهية المحببة للجميع رجل الثلج “أولاف”. كما سيستمتع الجمهور بأغاني الفيلم الشهيرة مثل “Let it Go,”و “Do You Want to Build a Snowman?” و“Fixer Upper”

تأتي عروض ” ديزني على الجليد – فروزن” ضمن الشراكة الاستراتيجية التي تم الإعلان عنها بين كل من “ميرال” ودائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي وشركة “فيلد إنترتينمنت” وشركة “سبورتاينمنت إنترتاينمنت آند سبورتس”. كما تتماشى هذه الاتفاقية مع أهداف برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية “غداً 21” والميزانية التي أعلنت عنها دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي لإثراء فعاليات الأعمال والمهرجانات الترفيهية على مستوى إمارة أبوظبي.

وقال علي حسن الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع التسويق والاتصال بالإنابة في دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي: “نؤكد التزام الدائرة بتقديم تجارب استثنائية لكل من المقيمين وزوار أبوظبي. ونتطلع إلى استضافة عرض ” ديزني على الجليد” الذي يعتبر أحد أبرز العروض الحية العالمية، وسيكون إضافة مميزة إلى أجندة العروض والفعاليات في الإمارة. نحن سعداء بهذه الشراكة مع “سبورتاينمنت إنترتاينمنت آند سبورتس ” لتقديم عروض ترفيهية عائلية بمستوى عالمي، والتي تسهم بدورها في ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة سياحية رائدة.”

ومن جهتها قالت نوف محمد البوشليبي، رئيس إدارة الوجهات السياحية بالإنابة في شركة “ميرال”: إن عرض “ديزني على الجليد – فروزن” وما يمتلكه من شعبية عالمية يعد إضافة نوعية إلى أجندة الفعاليات الترفيهية التي تستضيفها جزيرة ياس، ونتطلع لاستقبال العائلات من داخل وخارج دولة الإمارات لحضور هذا العرض العالمي المشوق في “الاتحاد أرينا” والذي من شأنه أن يرتقي بمكانة جزيرة ياس كوجهة عالمية رائدة للترفيه والاستجمام.”

وقال علي الحيدري – الرئيس التنفيذي لشركة سبورتاينمنت إنترتاينمنت آند سبورتس: “يشرفنا أن نكون المروج الحصري لعروض “ديزني على الجليد” في منطقة الشرق الأوسط للمرة الخامسة على التوالي. ونحن مستعدون لتقديم تجربة جديدة وإبراز إبداعات وعروض “ديزني” المشوقة.”

Advertisements

وبدوره قال ستيفن أرمسترونج – نائب الرئيس الإقليمي لشركة فيلد إنترتينمنت لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: “نتطلع لتقديم هذا العرض الممتع لجمهورنا في أبوظبي ودولة الإمارات، ونحن متشوقون للترحيب بهم.”

وسيكون الجمهور على موعد مع ظهور شخصيات ديزني الشهيرة، حيث يصطحبهم كل من ميكي ماوس وميني ماوس عبر هذه القصة المشوقة التي تجري أحداثها في قرية أرنديل، كما تظهر أميرات ديزني، وشخصيات من ديزني وبيكسار والتي كانت محور قصص أفلام “توي ستوري” و”فايندنج نيمو” و”ليون كينج”. وتقول مخرجة العرض باتي فينسنت: “نهدف من خلال هذا العرض إلى تقديم شخصيات ملهمة ومحببة تبهج الجمهور بحركاتها الفنية وأغانيها التي تلامس القلوب خلال رحلة مليئة بالكثير من المشاعر.”

ويتميز تصميم موقع العرض بتناغمه مع روح الرواية، حيث تندمج ساحة التزلج مع باقي عناصر الموقع، لتمنح الجمهور فرصة الاقتراب من كل التفاصيل بما فيها شخصيات العرض، وكذلك معايشة المؤثرات البصرية والسمعية التي تعكس مشاعر شخصيات الرواية.

بدأ طرح تذاكر الدخول اليوم الموافق 11 فبراير. يمكن أيضا الحصول على باقات العائلة، ولمعرفة ا لمزيد من المعلومات حول عروض “ديزني على الجليد – فروزن” ومواعيدها يرجى زيارةDisneyoniceme.com . كما يمكن متابعة آخر الأحداث والمستجدات وكيفية شراء التذاكر لعروض “ديزني على الجليد”