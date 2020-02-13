تطورات جديدة في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم .. ماذا طلبت عائلته ؟

كتب امير فتحي في الخميس 13 فبراير 2020 02:48 مساءً - كشف موقع ” العربية نت ” عن تطورات جديدة في قضية قتيل فيلا الفنانة اللبنانية ” نانسي عجرم ” والذي لقى مصرعه على يد زوجها الدكتور ” فادي الهاشم ” .

فقال الموقع وفقا لمصادر مطلعة على القضية لم يتم الكشف عن هويتها بأن عائلة القتيل ” محمد الموسى ” تقدمت بطلب إلى النيابة العامة في جبل لبنان من أجل تشريح جثته واستخراج الرصاصات التي أصابت جسده .

مؤكدة على أن التشريح سوف يجيب على علامات استفهام وأمور كثيرة يفكرون بها وكشف الحقيقة خاصة لوجود شكوك من جانبهم حول تقرير الطب الشرعي الذي صدر بعد وقوع الحادثة .

والذي افتقر للأدلة التي يجب أن يتضمنها أي تقرير رسمي مثل تحديد المسافات بين القاتل والقتيل ونوع الرصاصات .. وأن أشرطة الفيديو التي عرضت وبينت كيفية وقوع الحادثة لا تُظهر وجود دفاع مشروع عن النفس .

وأشارت المصادر إلى أن من المرتقب انتهاء أعمال التشريح هذا الأسبوع قبل أن يسلم الجثمان للعائلة من أجل إتمام مراسم الدفن في مسقط رأس القتيل في سوريا .