إعلامية خليجية تعلق على صوت أصالة : ” صوتها يشبه سيارة الإسعاف “

كتب امير فتحي في الخميس 13 فبراير 2020 02:48 مساءً - انتشر على عدد من الحسابات على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو للإعلامية الكويتية ” ليلى أحمد ” تتحدث فيه عن الفنانة السورية ” أصالة ” .

فظهرت ليلى أحمد في مقطع الفيديو في حلقة من برنامجها ” ع السيف ” المذاع على قناة ” atv ” الكويتية حيث قالت أن أصالة حالة تدعو إلى التأمل ولمراقبتها .

وأضافت إنه بدون شك هي صوت طربي قوي ومن الأغاني التي قدمت فيها الطرب والإيقاع السريع ” شامخ ” و ” بنت الأكابر ” .

أما عن أغنية “ذاك الغبي” فأعربت ليلى أحمد عن اندهاشها من الإسم متسائلة عما إذا كان هذا العنوان عبارة عن شتيمة .

Advertisements

وقالت ليلى أحمد أن أصالة لديها مشكلتين عما إنها تصرخ في غنائها وأن صوتها يشبه سيارة الإسعاف .

وانقسمت التعليقات حول رأى ليلى أحمد بين مؤيد لما قالته وبين من اعترض على ذلك مؤكدا على جمال صوت أصالة وجمال أغانيها .