صوفي تيرنر وجو جوناس ينتظران طفلهما الأول

أفادت معلومات خاصة بـ JustJared ان بطلة مسلسل “صراع العروش” الممثلة صوفي تيرنر وزوجها المغني جو جوناس ينتظران طفلهما الأول.

الثنائي يلتزمان الصمت حالياً، ولكن بعض الأصدقاء يؤكدون الخبر السعيد.

صوفي وجو تزوجا في مايو 2019 في لوس انجلوس، ثم أقاما حفلة ثانية بعد شهر من الزواج في فرنسا.

وكانت الكاميرات قد رصدت صوفي تيرنر في وقت سابق من هذا الشهر حيث كانت ترتدي معطفاً فضفاضاً وذلك أثناء خروجها برفقة زوجها.