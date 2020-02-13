سلوى المطيري: "ادفعولي مليار دينار كويتي وسأجد علاج للكورونا"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشرت الناشطة الكويتية سلوى المطيري المثيرة للجدل عادة، فيديو أعلنت فيه عن استعدادها لإيجاد دواء لعلاج فيروس كورونا المنتشر حاليا بشكل كبير، مقابل مليار دينار كويتي.

وطالبت المطيري بوضع المبلغ كاملا بحسابها، وأضافت بأنها لن تقوم بسحب أي جزء منه حتى تسلم العقار ويعطي النتائج المرجوة منه.

وجاء الفيديو بعد إعلان الفنان الصيني الشهير جاكي شان، عن جائزة مالية بقيمة 143 ألف دولار لمن يستطيع إيجاد علاج لفيروس كورونا، حيث سخرت المطيري من قيمة المبلغ الذي رصده جاكي شان، مؤكدة أنه زهيد جدا ولن يشجع أي شخص على البحث والتحري عن علاج.

وتعد الكويتية سلوى المطيري من الشخصيات المثيرة للجدل بشكل كبير، بسبب تصرفاتها وتصريحاتها الجريئة والغريبة.

وكانت المطيري خاضت السباق الانتخابي من أجل الحصول على مقعد في مجلس الأمة الكويتي؛ إذ ترشحت للانتخابات 4 مرات، ولم تستطع الوصول إلى المجلس في أي مرة.

وللناشطة الكويتية عدة تصريحات تصدرت عناوين الأخبار من أبرزها: مطالبتها باختراع كحول إسلامي، وسجائر من أعشاب طبيعية، كما أثارت ضجة كبيرة بعدما طالبت بسن قانون يمنح الرجال إمكانية جلب جوار وعبيد من روسيا والشيشان، وإمكانية ارتباط الرجل بهن من دون زواج، بالإضافة لمطالبتها بتمكين المرأة الكويتية من شراء أزواج يتمتعون بمواصفات معينة أبرزها الجمال.

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كما أثارت جدلا واسعا وسخرية بعد إدعائها رؤيتها الجن وعزرائيل والملائكة، كما قادت حملة من أجل الاحتفال بـ "اليوم العالمي للجن.

وفي عام 2012 هاجمت المطيري بنات المغرب وقامت بتهديدهن وقالت إنها تملك فيديوهات جريئة وإباحية لعدد كبير منهن، لتقدم بعدها اعتذارها؛ مبررة فعلتها بتطاول عدد من المغربيات على الخليجيين.

وكانت المطيري أول سيدة تقود السيارة في السعودية، وتحديدا عام 2013، عندما تنكرت بزي رجل؛ إذ ارتدت الشماغ وخرجت بالسيارة، وبررت فعلتها بأنها كانت مضطرة من أجل جلب الغاز.

يشار إلى أن المطيري شكلت ظاهرة في إحدى الفترات، وتأثر بها عدد من الأشخاص ووصفها البعض بـ "مريم نور" الكويتية، فيما تم تناول شخصيتها بإحدى حلقات مسلسل "واي فاي" بموسمه الثاني، وتحديدا الحلقة الـ 28؛ إذ قدمت الفنانة ريماس منصور شخصية بلوى المطيري.