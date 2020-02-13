أماني الرياحي تُطلِق "نور الشمس في عيونك"









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أطلقت المغنية التونسية أماني الرياحي كليبها الجديد بعنوان "نور الشمس في عيونك"بالتزامن مع احتفالات عيد الحب. وهي ثاني أغنيات ألبومها الجديد "كيما الريح". من كلمات الشاعرة التونسية زينب هداجي وتوزيع كريم غرياني والإعداد الموسيقي لأيمن العطواني، بينما أخرج الكليب أنيس بوخريص، وتم تصويره في موطنها بمدينة المحمدية في تونس.

ويضم الألبوم الجديد 7 أغنيات مختلفة تحمل كل منها قصةً مغايرة تدور غالبيتها في فلك العاطفة والرومانسية والتفاؤل، علماً أنها تنوي إطلاق الباقي منها كأغنياتٍ منفردة خلال العام الجاري، مع انشغالها حاليًا بمشروع موسيقي آخر، تمزج خلاله بين أشهر أغنيات الموروث التونسي الأصيل وبين الفلكلور العالمي مثل الأرميني والإسباني والكردي يحمل اسم "7 أرياح".

