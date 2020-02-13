عمرو دياب يطرح ألبومه الجديد "سهران"

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""الخليج 365""من بيروت: طرح الفنان عمرو دياب ألبومه الجديد بعنوان "سهران" بعد فترة تشويق عاشها متابعوه على مواقع التواصل الاجتماعي. حيث أعلن الخبر عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك" كاتباً: "وأخيرًا بعد طول انتظار، حصريًا من ڤودافون ألبوم #عمرو_دياب الجديد #سهران إنتاج Nay متاح دلوقتي لكل عملاء ڤودافون".

ويتضمن الألبوم_ الذي طرحه عبر شركته "ناي" ومن خلال إحدى الخدمات الصوتية لإحدى شركات الهاتف المحمول- 14 أغنية جديدة ما بين الرومانسي والمقسوم،،

الجدير ذكره أن رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، يشارك في ألبوم "دياب" الجديد بـ3 أغنيات، جميعها من ألحان عمرو مصطفى. علماً أن الألبوم يتضمن 5 أغانٍ من تأليف الشاعر تامر حسين، كما يشارك الشعراء أيمن بهجت قمر، صابر كمال، بهاء الدين محمد، وخالد تاج الدين، ومن الملحنين محمد يحيى، شادي بدر، محمد رحيم، وعزيز الشافعي.