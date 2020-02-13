Stars on Board تجمع النجوم بهدفٍ إنساني









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: يجتمع نجوم الطرب والفن على متن رحلة بحرية بطابعٍ ترفيهي تحمل بعداً إنسانياً ضمن الموسم الثامن من "شطّ بحر الهوى -Stars on Board" - على MBC1

وتجوب الرحلة شواطئ الباهاماز وبرشلونا وكان وساردينيا ومايوركا وكنكون، فيما تتميّز ببعدها الإنساني لكونها تتضمن المزاد السنوي الذي يذهب ريعه لصالح مركز علاج أطفال السرطان St. Jude Children Cancer Center

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في هذا السياق، تُضيء الحلقات على يوميات 25 نجماً ونجمةً من عالم الغناء والفن، يرافقهم نحو 4 آلاف مسافر على متن رحلة بحرية تجول ما بين البحر الكاريبي والبحر الأبيض المتوسط فتطوف على جزر الباهاماز مروراً بأجزاء من أوروبا والمكسيك.

أبرز نجوم هذا الموسم كاظم الساهر، نجوى كرم، راغب علامة، ملحم زين، مايا دياب، فارس كرم، وليد توفيق، ناصيف زيتون، نادر الأتات، نور الزين، طارق أطرش، حاتم العراقي، عامر زيّان، هادي خليل، صباح الجزائري، جهاد عقل، ديما بياعة وطاهرة وغيرهم من الوجوه المعروفة

ويتنافس النجوم والركاب خلال الحلقات ضمن العديد من الألعاب الفنية والرياضية، إلى جانب لقاءات ومقابلات حصرية يجريها النجم ناصيف زيتون مع الفنانين على متن السفينة. كما يُحيي نجوم الغناء سهرات فنية على شاطئ البحر في جزر ساردينيا ومايوركا برفقة فنانين إيطاليين وإسبان، فضلاً عن حفلات فنية متنوعة تقام على متن السفينة.

يُعرض برنامج "Stars on Board_شط بحر الهوى" بموسمه الثامن، على MBC1 اعتباراً من مساء غد الجمعة 14 فبراير، وكل يوم جمعة في تمام الساعة 06:30 مساءً بتوقيت غرينتش، 09:30 ليلاً بتوقيت السعودية